Сенатор Кардин подверг критике закупку Анкарой российских ракет

В США сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что недавняя турецкая оружейная сделка, возможно нарушает закон о санкциях, принятый Конгрессом в августе этого года. Кардин обратился с письмом в администрацию США в связи с заключённой на днях турецко-российской сделкой о поставках Анкаре ракет S-400. Сенатор отметил в письме, что по новому закону, санкциям должно подвергаться любое лицо, вовлечённое в крупные транзакции с российской оборонной промышленностью.

Сенатор отметил, что США обязаны соблюдать закон о санкциях. Это, по мнению Кардина, позволит сдерживать Россию от нападения на США и союзников Вашингтона.

В письме, направленном в администрацию США, Кардин предположил, что "Турция, к сожалению, встала на сторону Москвы". В связи с этим, сенатор попросил Государственный департамент оценить влияние, которое турецко-российская сделка может оказать на членство Анкары в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с заключением контракта с Россией попытался ослабить обеспокоенность Запада. Он заявил, что сделка с Россией не потребовалась бы, если бы союз НАТО своевременно поставил Турции новые системы вооружений. Позднее представитель президента Турции заявил, что хорошие отношения между Анкарой и Москвой не означают отдаления от Запада.