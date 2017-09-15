СМИ: подозреваемого в теракте в Лондоне опознали с помощью камер

Полиция опознала подозреваемого в теракте в лондонском метро 15 сентября с помощью камер видеонаблюдения, его поиски продолжаются. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в спецслужбах. Полиция не комментирует информацию о подозреваемом в интересах следствия.

По последним данным, в результате нападения пострадали 22 человека. Самодельная бомба на станции метро "Парсонс-грин" не сработала должным образом: вместо взрыва произошло возгорание. Пострадавшие получили ожоги, а также травмы из-за возникшей давки. Их жизни ничего не угрожает.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся очередным нападением "террориста-неудачника". Он заявил, что совершившие нападение якобы уже попадали в поле зрения Скотленд-Ярда. "Нужно действовать превентивно!" – добавил Трамп. В ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бесполезно высказывать догадки о расследовании.

В Лондоне повышены меры безопасности. Полиция расследует произошедшее как теракт.