Суд назначил новую экспертизу по делу главы карельского "Мемориала"

Суд в Петрозаводске в пятницу назначил новую экспертизу по делу руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии из-за снимков приемной дочери. Об этом сообщает местный портал "Республика".

Судья частично удовлетворила ходатайство защиты, постановив проверить 9 из 114 фотографий, включенных в материалы обвинения. Адвокаты настаивали на комплексной экспертизе всех снимков.

Сам Дмитриев утверждает, что фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. В "Мемориале" считают, что обвинение в отношении историка "не основано на законе и противоречит фактическим обстоятельствам дела".

20 лет назад Юрий Дмитриев нашел урочище Сандармох и другие места массовых захоронений. Он издал несколько книг о жертвах политических репрессий. Правозащитный центр "Мемориал" признал Дмитриева политическим заключенным.