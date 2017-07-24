"Мемориал" признал историка Юрия Дмитриева политическим заключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным 61-летнего историка Юрия Дмитриева. В организации считают, что уголовное дело в отношении историка "имеет политический мотив и нацелено на то, чтобы активист прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий", а также на то, чтобы опорочить Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал".

Юрий Дмитриев является карельского общества "Мемориал". Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за её физическим развитием и отчетов перед органами опеки. В "Мемориале" считают, что обвинение в отношении Дмитриева "не основано на законе и противоречит фактическим обстоятельствам дела".

В поддержку 61-летнего историка ранее выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков.