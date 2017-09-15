"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответсвенность за теракт в Лондоне 15 сентября. Число пострадавших при взрыве возрасло до 29 человек. Более двадцати из них остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического", объявила в пятницу вечером премьер-министр страны Тереза Мэй. Это означает, что власти считают нападение "неизбежным". Часть полномочий полиции возьмут на себя вооруженные силы. Усилены меры безопасности на железных дорогах и в общественном транспорте.





Полиция продолжает поиски неизвестного, который оставил бомбу в метро. По данным телеканала Sky News, его уже опознали с помощью камер видеонаблюдения. Спецслужбы расследуют произошедшее как теракт.