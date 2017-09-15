Скончалась ветеран Радио Свобода Галина Рудник

Ушла из жизни ветеран Радио Свобода, сотрудница первой редакции Радио Освобождение 1954 года Галина Рудник. Она умерла 13 сентября в Мюнхене в возрасте 87 лет от онкологического заболевания.

Галина Рудник (урожденная Гончаренко) родилась в Бобруйске в 1930 году и уже в восемь лет из-за сталинских репрессий осталась фактически сиротой. Отца-военнослужащего расстреляли в 37-м, мать арестовали и осудили через год. От детского дома спасла тетя, оперная певица Барбара Вержбалович, которая увезла девочку в Минск. Потом в своих мемуарах Галина напишет: «В то время я завидовала только двум девочкам: Светлане Сталиной и той девочке, чья мама работала уборщицей в минском НКВД. Я была уверена, что вот у них никогда не отберут маму». Впоследствии бежавшая из СССР на Запад Светлана Сталина передаст свои мемуары для чтения на Радио Свобода. Голос дочери Шаляпина ей не понравится, она выберет голос Галины, дочери «врагов народа».

В оккупированном Минске, где разрешили возобновить работу театра, школьница Галина вместе с тетей вписывают в русскоязычные либретто опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Кармен» белорусские переводы стихотворного текста, осуществленные поэтессой Натальей Арсеньевой. Ближе к концу войны артистам, которых ожидала неизбежная кара за участие в белорусизации при немцах, БЦР предлагает выезжать на Запад. В 14 лет Галина оказывается под бомбежкой уже в Берлине, вместе с той же Натальей Арсеньевой, которую вытащит ее из завала и спасет ей жизнь.

Университеты Галины начнутся в лагерях для «перемещенных лиц» и продолжатся в Америке.

С борта переплывшего через океан судна Галина с Барбарой Вержбалович сходят с пятью долларами в кармане, белорусским национальным костюмом и аккордеоном. Оказавшись в Нью-Йорке, Галина учится, подрабатывает и включается в белорусскую жизнь. На литургии в белорусской церкви композитор Николай Равенский, почувствовавший себя плохо, ставит ее вместо себя дирижировать хором. В Нью-Йорке они снова встретятся с Яниной Кахановской, которая раздавала через «Самапомач» спасительный суп в оккупированном голодном Минске. А Галина познакомит ее дочь Юлю с украинцем Павлом Андрусишиным, будущим отцом Данчика.

Завершая учебу в Нью Йорк Сити колледж, Галина мечтает работать в недавно учрежденной ООН. Однако президент БНР Микола Абрамчик рекомендует ее на работу в открывавшуюся в Мюнхене Белорусскую редакцию Радио Освобождение.

Получив диплом и взяв с собой тетю, Галина возвращается в Европу. Фото, сделанное в июне 1954 года, на котором они сходят с трапа самолета, подписано ее рукой: «Птушкі пералётныя» [«Птицы перелетные»]. Такое же название Галина Рудник выбрала и для своих мемуаров, которые вышли впоследствии в Библиотеке Свободы. Книгу Галина посвятила своим сыновьям — Александру и Юрию.

Радио Свобода она отдала более сорока лет. Ее мультилингвистические способности, редакторский профессионализм и выразительный голос были востребованы не только в белорусской, но и украинской и русской редакциях. Галина была сторонницей повествовательному стилю обращения к слушателям, ее радийную манеру можно назвать «как гость в доме». Галину назначали советником и ассистентом американских менеджеров, и в итоге она стала руководителем отдела продукции.

Сороковой юбилей Радио Свобода Галине довелось отмечать вместе с Михаилом Горбачевым в Москве.Тогда, в начале девяностых, московский таксист, поразившись, что везет кого-то из той самой «Свободы», остановился и попросил у Галины автограф, чтобы дома наверняка поверили. Сама Галина считала главным итогом своей работы то, что Советский Союз распался, а Беларусь стала независимой.

О своей жизни Галина Рудник рассказала в мемуарах и в программе Радио Свобода "Продолжительность жизни".