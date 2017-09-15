Комиссия МОК собрала улики для обвинения россиян в допинге

Комиссия Международного олимпийского комитета собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в допинге нескольким российским спортсменам, участвовавшим в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Глава комиссии Денис Освальд рассчитывает через несколько дней получить результаты проверок пятидесяти контейнеров с пробами. Вместе с другими уликами они должны показать, пыталась ли Россия скрыть употребление спортстменами запрещенных веществ.

Расследованием нарушений занимаются две специальные комиссии Международного олимпийского комитета. Они обещали предоставить результаты работы до конца года. От их выводов зависит участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что наказывать нужно конкретных провинившихся.

14 сентября национальные антидопинговые агентства семнадцати стран, в том числе США и Великобритании, потребовали отстранить Россию от Олимпиады в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил в сентябре, что Россия никогда не признавала и не признает участие властей и спецслужб в сокрытии положительных допинг-проб.