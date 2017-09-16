Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Ляскина

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на координаторамосковского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина.

В пятницу неизвестный несколько раз ударил Ляскина железной трубой по голове. Оппозиционера отвезли в институт имени Склифосовского. Там ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации он отказался. Активист пытался вызвать полицию сразу после нападения, но участковый предложил ему дойти до отдела самостоятельно. Нападавшему удалось скрыться.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали заявление в Следственный комитет по статье покушение на убийство общественного деятеля.

Ляскина неоднократно задерживали на акциях протеста и арестовывали по делу о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

