Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Ляскина

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на координаторамосковского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина.
В пятницу неизвестный несколько раз ударил Ляскина железной трубой по голове. Оппозиционера отвезли в институт имени Склифосовского. Там ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации он отказался. Активист пытался вызвать полицию сразу после нападения, но участковый предложил ему дойти до отдела самостоятельно. Нападавшему удалось скрыться.
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали заявление в Следственный комитет по статье покушение на убийство общественного деятеля.
Ляскина неоднократно задерживали на акциях протеста и арестовывали по делу о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
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