В Москве напали на соратника Навального Николая Ляскина

В Москве совершено нападение на оппозиционера Николая Ляскина – координатора московского штаба Навального. Неизвестный несколько раз ударил его железной трубой.

По словам Ляскина, нападавшему удалось скрыться. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что пострадавшему вызвали "скорую помощь". Его отвезли в институт имени Склифосовского.

Сообщается, что Ляскин пытался вызвать наряд полиции сразу после нападения, но участковый предложил ему дойти до отдела самостоятельно.

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина неоднократно задерживали на акциях протеста и арестовывали по делу о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Штаб Навального, работу которого координирует Ляскин, летом вынужден был переехать в новое место из-за разногласий с арендодателем и давления со стороны правоохранительных органов.