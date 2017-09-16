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Киев требует от Минска объяснений по поводу задержания Павла Гриба

Павел Гриб (архивное фото)

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания украинского блогера Павла Гриба на белорусской территории. Об этом сообщает "Интерфакс".

Грибу 19 лет. Его задержали в конце августа. Российские подозревают его в терроризме. Накануне Павла Гриба перевели из больницы обратно в следственный изолятор. Адвокат Андрей Сабинин сообщил, что в больнице специальная комиссия рассматривала вопрос о возможности нахождения украинца в СИЗО. Решение комиссии будет известно в начале следующей недели.

Ранее МИД Украины выразил протест российской стороне в связи с задержанием блогера и потребовал его возвращения на родину. Киев призывал Москву допустить к Грибу консулов Украины, а также предоставить исчерпывающую информацию относительно места, причин и обстоятельств его задержания.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался лишь в социальных сетях. В конце августа его отец сообщил, что сотрудники ФСБ России выманили блогера в Белоруссию под видом встречи с девушкой и там задержали. 7 сентября стало известно, что пропавший блогер находится в краснодарском СИЗО.

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