Британская полиция ведет обыск в доме в пригороде Лондона

Полиция Лондона сообщила, что вооруженное подразделение полицейского спецназа проводит обыск в доме на окраине города. В качестве предосторожности из ближайших домов эвакуированы жители. Операция проводится в рамках розыска причастных к теракту в лондонском метро. Легкие ранения получили 30 человек. Взрывное устройство с детонатором и часовым механизмом дало сбой. По сведениям полиции, устройство было начинено поражающими элементами, что могло бы привести к большому количеству жертв.

Ранее в субботу был задержан 18-летний юноша, подозреваемый в причастности к теракту в лондонском метро. Полиция ведет допрос задержанного. Подозреваемый был задержан в портовом городе Дувр (графство Кент).

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического". Это означает, что власти считают вероятность нового нападения "неизбежной". Усилены меры безопасности на железных дорогах и в общественном транспорте.