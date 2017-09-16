Горняки Гуково создали движение "Народное единство"

Протестующие в Гуково шахтёры создали межрегиональное общественное движение "Народное единство". К участию в движении они пригласили водителей-"дальнобойщиков", кубанских фермеров и ростовских обманутых дольщиков, сообщает издание "Кавказский узел".

Шахтеры в Гуково требуют погашения долгов по зарплате, с 4 сентября проводят шествие в Ростов-на-Дону для встречи с губернатором. Группами по двое они проходят отрезки пути, на следующий день их сменяют новые участники акции. В самом Гуквово они регулярно проводят пикеты.

Членами созданного гуковскими шахтерами межрегионального общественного движения "Народное единство" пока являются лишь сами горняки. Меморандум о создании движения подписали на днях 30 шахтёров, настаивающих на выплате им задолженности по зарплате.

