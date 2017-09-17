Лондон: второй подозреваемый в организации взрыва в метро задержан

В западном пригороде Лондона задержан второй человек по подозрению в организации взрыва в поезде метро в пятницу. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Скотленд-Ярд. 21-летний мужчина задержан в Хаунслоу поздно ночью в субботу, сообщили в столичной полиции. Он был задержан в соответствии с британским законом о терроризме и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

Взрыв в поезде на станции метро "Парсонс-Грин" в Лондоне произошел утром 15 сентября. Пострадали около 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Самодельная бомба сдетонировала не полностью. Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до "критического". Это означает, что власти считают нападение "неизбежным". Усилены меры безопасности на железных дорогах и в общественном транспорте.