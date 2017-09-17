Минобороны России ответило Пентагону в связи с авиаударом в Сирии

Министерство обороны России заявило, что заранее предупреждало США об операции в районе Дейр-аз-Зора. Так Москва ответила на обвинения Вашингтона в том, что российские самолёты нанесли удары по "Сирийским демократическим силам". Представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные наносят точечные удары по целям в районах, подконтрольных "Исламскому государству", приводит Би-би-си слова российсого генерала.

Как утверждается на сайте Пентагона, инцидент произошел в субботу близ города Дейр-аз-Зор к востоку от реки Евфрат. По данным группы "Сирийские демократические силы", в результате авиаудара шесть ее бойцов получили ранения. В районе, подвергшемся удару российской авиации, находились также военнослужащие многонациональных сил коалиции. Они не пострадали.

Территория близ города Дейр-аз-Зор считается одним из последних оплотов запрещенной в России, США и многих других странах джихадистской группировки "Исламское государство". Город находился в осаде в течение двух лет. Наступление на позиции радикальных исламистов под Дейр-эз-Зором ведут как сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, так и отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые силами международной коалиции.