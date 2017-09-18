Лавров и Тиллерсон на встрече в Нью-Йорке обсудили Сирию и Украину

В Нью-Йорке состоялась неофициальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча проходила в здании постоянного представительства России при ООН, она длилась около 45 минут. В Государственном департаменте США заявили, что Лавров и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Сирии. В МИД России подтвердили эту информацию, отметив, что на встрече также обсуждалось урегулирование конфликта на востоке Украины.

12 сентября в Нью-Йорке открылась 72 сессия Генеральной ассамблеи ООН. В понедельник, как ожидается, в ООН пройдет однодневный саммит, посвященный реформе всемирной организации. На саммите выступит президент США Дональд Трамп, которые ранее заявлял, что американская доля в бюджете ООН "несправедливо высока". Президент России Владимир Путин в этом году не участвует в сессии Генассамблеи ООН.