Басманный роман

На недавних муниципальных выборах в Москве я боролся за мандат депутата в Басманном районе. Для меня важно, что в ходе кампании я говорил не только о местных проблемах, но и заявлял свою позицию – социал-демократическую, антивоенную и антидискриминационную. Говорил о том, что в России надо менять власть, включая президентскую. По результатам выборов я набрал 24,89% (715 голосов). К сожалению, этого не хватило для победы: от победителя я отстал всего на 31 голос, хотя на избирательном участке, в зону которого входит мой дом, занял первое место.

Еще с марта 2017 года я начал проводить инспекции по Басманному району: смотрел, где сломана лестница, где не работает освещение в подъезде, где выбиты ямы в асфальте, – в общем, изучал проблемы района. Затем пришла пора собирать подписи для регистрации в качестве кандидата. Я был выдвинут от партии "Яблоко", но, несмотря на то что в 2016 году "Яблоко" получило второй после "Единой России" результат, мне все равно пришлось собирать подписи, хотя кандидаты от парламентских партий были освобождены от такой обязанности. На мой взгляд, такое законодательство несправедливо: партия должна освобождаться от сбора подписей, если на любых выборах она в этом избирательном округе набрала больше 3% голосов. Хотя, конечно, и сам сбор подписей должен быть гораздо менее бюрократически оформлен, чтобы избирательные комиссии не смогли по любому поводу к собранным подписям придраться.

Моя предвыборная кампания финансировалась как партией, так и простыми гражданами. В результате фандрайзинга удалось собрать пять пожертвований от физических лиц – четыре из них по две тысячи рублей, и одно в 400 рублей. Основной акцент в агитации я поставил на поквартирный обход, от двери к двери. Мне и моим волонтерам удалось обойти примерно 70 процентов домов. Реакция жителей на такой вид агитации оказалась различной: я находил и своих давних сторонников, которые голосовали за меня еще на выборах в Московскую городскую думу в 2014 году, кто-то называл меня "пятой колонной" и предателем России из-за антивоенной позиции по Сирии и Крыму. Многим выборы были неинтересны, часть людей во всем разочаровались и не верят в институт выборов вообще. На поквартирном обходе случалось много интересного. Были споры с избирателями про права ЛГБТ; нашелся человек, который сообщил, что с интересом читал мои дискуссии в интернете с Максимом Кацем. На одной из встреч с избирателями мы обсуждали состояние французского гражданского общества. Поквартирный обход дал результаты: в тех домах, по которым я ходил, получил и больший результат.

Я связывался с инициативными группами нашего района, сотрудничал с их представителями. Также важно было разложить агитационные листовки по почтовым ящикам, чтобы те, кого мы не застали дома, все-таки нашли информацию обо мне. Но здесь вышел значительный промах. Люди, которых я для этого нанял (по рекомендации одного оппозиционера), скорее всего, не разнесли большую часть листовок, а, видимо, попросту их выкинули. Были еще встречи с избирателями, дебаты, расклейка листовок на щитах у подъездов. Но такие виды агитации малоэффективны, поэтому мы этим занимались по остаточному принципу.

К нечестным методам власти в нашем авторитарном государстве надо относиться как к неблагоприятным погодным условиям, как к дождю или граду

Власть и в этот раз не провела честных выборов. Мэрия различными способами делала так, чтобы к избирательным урнам пришло как можно меньше людей. За весь период предвыборной кампании я ни разу не увидел традиционных объявлений о проведении выборов с адресом избирательного участка, только после моей жалобы такое объявление появилось – правда, только у двери моего подъезда. Тем, кто пытался проголосовать досрочно, в большинстве случаев отказывали. В местных газетах и на телевидении о выборах также не говорилось ни слова. Один избиратель, пожилой мужчина, который проголосовал за меня, сказал, что узнал о выборах только потому, что зашел в поликлинику, увидел там урны для голосования и спросил, для чего их устанавливают.

Пожилых людей обрабатывали социальные работники. Во время поквартирного обхода одна женщина прямо мне сказала, что занимается агитацией и является социальным работником. На надомном голосовании, конечно же, благодаря этим стараниям с большим отрывом победила партия "Единая Россия". Листовки оппозиционных кандидатов срывали, агитационные материалы в почтовых ящиках тоже долго не задерживались. Среди зарегистрированных кандидатов было много непонятных личностей, которые после регистрации ни разу в районе не появлялись. Они нужны были только затем, чтобы размывать голоса. Да и вообще: активная фаза избирательной кампании приходилась на лето, когда все разъехались, а к 10 сентября многие еще не вернулись с дач и из отпусков.

Понятно, что если бы административный ресурс использовался хотя бы чуть меньше или если бы сам факт проведения выборов не скрывался от избирателя, то я бы, скорее всего, стал депутатом. Но к нечестным методам власти в нашем авторитарном государстве надо относиться как к неблагоприятным погодным условиям, как к дождю или граду. С этим нам все равно придется жить, пока мы не сменим власть.

Тем не менее благодаря активной политической кампании в Москве в муниципальные советы прошли сотни оппозиционных кандидатов. На карте Москвы появились десятки районов, в которых большинство теперь у оппозиции. И конечно, главный вывод этой истории в том, что если люди приходят на выборы, то победить можно.

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Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД", член правления "Комитет за гражданские права"