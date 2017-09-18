Митинг против железной трубы

Алексей Навальный перешёл на новый этап своей президентской кампании - если можно так выразиться, турне по России.

Первыми городами на его пути стали Мурманск, Екатеринбург и Омск. У организаторов и участников впечатления самые радужные.

Максим Прокопьев:

Все моя фейсбучная лента заполнена Навальным в Екатеринбурге. И это безумно круто. Отдельно удивило и порадовало, что там отметились аполитичные знакомые. От слова совсем. Те, от которых никогда не ждал бы прихода на подобный митинг. И вот это прямо дико круто!

Алексей Беззуб:

Если кратко, то начались перемены.

1. Осенью и зимой численность митингов будет больше. Сегодня хорошая была погода и суббота, многие остались на даче.

2. Как бы власть не старалась она уже не может на свои митинги собирать больше людей, чем оппозиция.

3. Несмотря на все препятствия оппозиция начинает владеть ситуацией на улице.

4. Людям уже не важно где проходит митинг, если будет в попе мира, поедут туда.

5. Людям уже не важно согласованный митинг или нет. Все эти запретительные законы не работают.

6. Люди уже не спешат заходить в загон рамок, предпочитая быть снаружи.

7.. Ряженные свалили.

8. Тезис Шнура: "Володя, хватит!" начинает овладевать массами.

9. За шесть лет правления Путина, Навальный увеличил число своих сторонников в десять раз.

10. Два процента делают перемены. Критической массы ещё нет, но за следующий срок Путина она появится, и не факт, что придётся ждать 6 лет.

11. За лето протест не угас, а наоборот, вырос.

В следующем году выборы, нужно не пропустить вспышку перемен.

Руслан Шаведдинов:

Заполярье, Урал и Сибирь. Всё это за три дня. И везде многотысячные митинги. Кажется нашей кампании могут позавидовать не только политики, но и многие рок-звезды.

Евгений Фельдман:

почти три тысячи жителей Мурманска пришли послушать Навального на первом митинге его кампании. посмотрите фотографии. и просто прикиньте - это каждый сотый житель города

Алексей Широпаев:

Навальный продолжает своё политическое турне по России. Наверное, его уже можно назвать триумфальным.

Леонид Волков:

Мурманск-Екатеринбург-Омск — Заполярье-Урал-Сибирь — три дня, три совершенно разных региона, три абсолютно непохожих города. И сами митинги-встречи по тональности и по содержанию — совершенно разные.

Но есть и что-то общее.

В каждом из трех городов — самый большой протестный митинг, который этот город когда-либо видел. Значительно больше, чем 26 марта и 12 июня, значительно больше, чем в 2011 году.

Меня, как начальника штаба, это очень радует.

Это значит, что наше движение растет.

Что мы не зря создавали штабы, набирали координаторов и проводили установочные встречи с волонтерами: наша инфраструктура работает и эффективно агитирует. Что работают наши рассылки и система оповещения. Работает система логистики и организации самих встреч. И, конечно, что больше становится самих сторонников.

Продолжаем нагнетать; Новосибирск-Владивосток-Хабаровск — это будет очень интересный тур в следующий уикэнд.

Алексей Навальный:

В регионах всё отлично, ребята. Есть поддержка в регионах и ещё какая.

Мы начали осеннюю серию поездок и впервые стали приглашать на митинги не только волонтёров по закрытой подписке, но всех желающих.

Результат: в Мурманске, Екатеринбурге и Омске наши встречи стали крупнейшими политическими митингами за последние годы. Есть бесконечный спор о том, сколько тысяч куда пришло, но после каждого митинга я спрашивал у местных журналистов: какой митинг был больше за последние годы? И даже провластные вынуждены признать — это самый большой.

Может, нам повезло. Может обстоятельства так сложились. Может погода помогла (в ЕКБ и Омске погода была восхитительная, в Мурманске +5 и дождь). В любом случае мы наблюдали самое важное: грандиозную поддержку на местах.

Мы ощущали главное: невозможно провести президентские выборы без нашего в них участия. Это будет просто фальшивка.

Александр Морозов:

180-й день до "выборовпутина". Навальный провел большой митинг в Екатеринбурге (фотографии очень выразительные, РБК пишет, что было 30% школьников). Днем раньше глава ЦИК заявила, что Навальный может быть допущен к выборам только "чудом" (которое маловероятно, по ее словам). Памфилова уже второй раз упоминает "чудо". Этот лингвистический факт подтверждает, что российская внутренняя политика полностью погрузилась в "сакральное", "чудотворное" и "мироточивое".

Кирилл Шулика:

Вот посмотрите на аудиторию Навального. Это молодежь. Не школьники, а студенты, скорее всего, 17-25 лет, то есть учащиеся или молодые специалисты. И те, кто будет подходить к этому возрасту, тоже будут аудиторией Навального.

Не по взглядам они будут за Навального, естественно, они могут быть разными, а стилистически. То есть фактически конкуренты Навального стилистически должны быть такими же. Они не должны быть скучными и советскими. И дело тут не в возрасте, может и в 25 лет быть советским хуже, чем нынешние 80-летние.

Путин вот общается с молодежью. В принципе правильно, конечно, делает, и часто он выглядит даже более продвинутым, чем молодежь, призывающая к цензуре. Но от этих встреч у меня не складывается какая-то цельная картина. Это как привлечение рэперов к избирательной кампании, а их привлекут, не сомневайтесь. Оно как-то наиграно, смотрится каким-то театром, там нет ничего живого совсем. Того огонька, увидев, который молодежь скажет, что это круто. Ведь весь этот хоккей, амфоры и прочее оно работает, но только на пенсионеров, которые любят вспоминать, какой была Суперсерия 1972 года. Вот тогда типа хоккей был да, а сейчас... То есть как раз в хоккее Путин искренен, а вот в рэперах нет.

Совершенно очевидно, что игра в долгую оправдывается. Есть много споров о том, как кончится режим. Очень просто он кончится. У него истечет срок годности. Я просто не верю в том, что он ремонтопригоден, то есть может модернизироваться и стать интересен современным молодым людям. Просто вы поймите, что тут совсем неприменимо СССР, там не было такого поколенческого разрыва, какой есть сейчас. Тогда не было ситуации, когда внук спрашивал деда, который не может кнопки нажать на домофоне, как он спутники запускал. Тут история ведь такая - сейчас за год все может поменяться и политик просто обязан за этим успеть. То есть одной модернизации режиму мало, ему в принципе надо находится в состоянии модернизации.

Будут ли у Навального конкуренты? Конечно, будут. Но явно не те, кто есть сейчас. Эти люди будут перенимать то, что он сейчас делает. Пока таких нет, потому что режим вытравил все, что на него непохоже. Как-то сохранился Навальный, а остальным надо вырасти. Тут, повторю, взгляды неважны, это вопрос стиля.

Так что Навальный играет не только на выборы, он играет в долгую, просто собирая того избирателя, который оказался никому ненужным. В любом случае эти люди ему еще очень пригодятся.

Олег Пшеничный:

Люди, которых раздражало, что оппозиция действует только внутри Садового кольца, и люди, которых раздражает Навальный, собирающий по всей России тысячные митинги - примерно одни и те же люди.

Многих повеселила одна из фотографий самого Навального.

Но куда больше разговоров о том, сколько же людей было на митингах и нет ли приписок от сторонников Навального.

Богдан Кульчицкий:

Итак, мы все посчитали. На фото "Знака" с митинга Навального 1350 человек (фото довольно четкое, поэтому погрешность плюс минус 50 голов). На фото, которое выкинул в своей ветке Леонид Волков, мы насчитали около 1600 человек. Качество похуже, люди слева от сцены сливаются. Четко видно только 2\3. Последнюю треть считали, опираясь на плотность народа в первых двух третях снимка. Потому соглашусь с допущением, например в 200 человек. Ладно, если уж совсем огрублять, как раз выйдет 2000 человек, про которых мы и написали.

И да, там точно не 3800, как говорит Волков.

Следующий момент. Участники митинга из трэда Лёни говорят, что основная масса людей была за периметром. Простите, но я не вижу на фото этой массы. Следовательно "ощущенческие" цифры 8-10 тыс человек (всего посетивших митинг Навального, по словам Волкова) это такое же натягивание <презерватива> на глобус.

А вот - встречные реплики.

Фёдор Крашенинников:

Все так критичны к количеству участников митинга Навального на площади Обороны, но совершенно смешное заявление про то, что на площади Труда собралось 5000 обманутых дольщиков почему-то никого не удивляет.

Между тем, с фантазийного митинга на площади Труда нет ни съемок с дронов, ни множества фотографий, ни какого-либо альтернативного подсчета, ни целой ленты свидетельств очевидцев. Вы что, правда готовы поверить что там было 5000 человек? Посмотрите старые фото с протестных акций - сколько там собиралось людей и как тогда их считали все те, кто сейчас пишет про 5000.

Но все верят: конечно-конечно, про количество участников на площади Обороны надо долго спорить, сомневаться и обсуждать ракурс фотографий, а придуманную губернаторскими пропагандистами и явным образом лживую цифру просто тиражировать и не умничать.

Факты же таковы, что губернаторские пиарщики провалили все дело, на площади Труда было мало людей и уж точно меньше, чем у Навального. Повторюсь, все кому надо имеют точные цифры, а все эти глупости про "2000" и "5000" - жалкое вранье для внутреннего потребления.

Не ведитесь!

А в Москве в это время были совсем другие новости политики - неизвестные избили железной трубой координатора штаба Навального Николая Ляскина:

Николай Ляскин:

Всем привет!

Вчера совсем не было времени писать.

Спасибо всем, кто вчера звонил/писал/передавал пожелания и спрашивал, как у меня дела.

Несколько дней придётся побыть дома, потому что сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма — вещи сложные и непредсказуемые.

Вчера до 2 ночи провёл в ОВД, где тысячу раз рассказал одно и тоже и следователям, и дознавателю. В итоге уголовное дело завели, показания сняли и со свидетеля, сообщили, что есть даже какие-то зацепки.

С одной стороны, я надеюсь, что они правда есть и что всё-таки будет какой-то результат. С другой стороны, мы все знаем, что было и после нападения на Алексея и после десятка подобных случаев.

Хочу сказать главное — работу мы не остановим. Московский штаб начал верификацию подписей в тестовом режиме, мы с каждой неделей стараемся увеличивать темпы агитации.

Поэтому приходите к нам: Гиляровского, 50 (вход со стороны Больничного переулка).

Мы видим, что это работает.

Яркий пример — вчерашний митинг в Мурманске. Много людей, которых не испугали ни какие-то предупреждения, ни попытки сорвать митинг. От себя лично хочу поблагодарить каждого, кто пришёл туда.

Впереди у Алексея Навального много выступлений, не забывайте распространять информацию о них и приглашать туда людей.

Всеволод Чернозуб:

Ударили железной трубой по голове. Наверняка исподтишка - Коля с чем угодно справится, если увидит. Он очень ловкий, сильный и хорошо дерётся.

Начинается активная фаза путинской кампании. После акции 26 марта стало понятно, что движение за Навального жёстко разгромят. Сейчас будут точечные удары по ключевым людям, опытным организаторам. После инаугурации - массовые репрессии в регионах.

Глеб Павловский:

#PutinSignals Ясный сигнал - ходим теперь с ножами

Марат Гельман:

Решили всех просто запугать. Видимо просто задурить голову не получается.

Скоты.

Сергей Кириенко, если это все помимо тебя делается и ты не можешь их остановить, уйди.

Денис Билунов:

Лучи поддержки Коле! И, кстати, - как бы вы ни оценивали перспективы президентской кампании Навального, имеет смысл подписаться за его выдвижение. Еще одно, так сказать, доказательство.

Александр Рыклин:

Преступление против Николай Ляскин, которого вчера <ударили> трубой по голове, менты отказываются квалифицировать, как "покушение на убийство"... Хотелось бы предложить им следственный эксперимент, который вполне мог провести сам Коля...

Альфред Кох:

Даю прогноз реакции властей:

Сам себя ударил (вариант - шедший рядом соратник), чтобы потом спихнуть все на Путина. И, тем самым, испортить Путину предвыборную компанию.

Ясное дело, что это не Путин и Ко. Почему? Что вы говорите? Правильно! Потому, что (тра-та-та-там):

ПУТИНУЭТОНЕВЫГОДНО!

Александр Сотник:

Скоро вообще выяснится, что Ляскина никто не бил, а трубой по голове просто погладили...