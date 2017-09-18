Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава

Зураб Соткилава в редакции Радио Свобода, 16 июля 2009

В Москве в возрасте 80 лет умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина сообщило агентство ТАСС. Урин отметил, что у Соткилавы "была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца".

Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуми. В юности он профессионально занимался футболом, однако из-за травмы прекратил спортивную карьеру. В Большом театре Соткилава дебютировал как оперный певец в 1973 году.

Зураб Соткилава неоднократно был гостем Радио Свобода.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG