В Москве в возрасте 80 лет умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина сообщило агентство ТАСС. Урин отметил, что у Соткилавы "была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца".

Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуми. В юности он профессионально занимался футболом, однако из-за травмы прекратил спортивную карьеру. В Большом театре Соткилава дебютировал как оперный певец в 1973 году.

Зураб Соткилава неоднократно был гостем Радио Свобода.