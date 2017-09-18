США: в Сент-Луисе полиция арестовала десятки демонстрантов

В американском городе Сент-Луис полиция специального назначения применила слезоточивый газ и арестовала десятки демонстрантов в ходе третьей ночи протестов, начавшихся после оправдания судом бывшего полицейского, застрелившего афроамериканца. Демонстрация 17 сентября началась мирно, но некоторые протестующие, оставшиеся после того, как большинство разошлось, стали бить окна.

Протесты начались после того, как 15 сентября судья постановил, что Джейсон Стокли, который перестал служить в полиции Сент-Луиса три года назад, не был виноват в смерти Энтони Ламара Смита в 2011 году. Стокли выстрелил в Смита пять раз после того, как тот пытался скрыться во время погони на большой скорости когда полицейский "засек" его при продаже наркотиков

Камера на приборной доске полицейского автомобиля записала слова Стокли, говорящего перед тем, как открыть огонь, что он "собирается убить" Смита. Прокуроры сказали, что Cтокли подбросил пистолет в машину Смита.

Беспорядки произошли через три года после более серьезных столкновений, которые разразились в 2014 году в Фергюсоне, пригороде Сент-Луиса, после убийства 18-летнего Майкла Брауна белым полицейским, которого оправдали.

В то время протесты прокатились по всем Соединенным Штатам.