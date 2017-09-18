Палата адвокатов пожаловалась на преследование за "Матильду"

Палата адвокатов Россииобратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на преследования со стороны противников фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя. Об этом сообщает РБК. Текст обращения имеется в издании.

Адвокаты в своем обращении указали на факты поджога автомобилей рядом с офисом адвокатской конторы, где работает адвокат Учителя Константин Добрынин и нападение на кинотеатр в Екатеринбурге. В тексте также упоминаются угрозы в адрес журналистки Екатерины Винокуровой, которая писала статьи о роли депутата Натальи Поклонской в общественной дискуссии о фильме "Матильда".

Адвокаты предполагают, что противоправные действия связаны с профессиональной деятельностью. В частности, с представлением интересов Учителя. Президент палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал действия противников фильма "экстремистскими". Кроме того, по мнению Пилипенко, полиция не принимают надлежащих действий в отношении злоумышленников.

По просьбе адвокатов глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас передал обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. По мнению Клишаса, атаки противников "Матильды" опасны тем, что совершаются от лица всех православных.

В широкий прокат картина "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против фильма возглавляет депутат Госдумы Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

От показа "Матильды" по соображениям безопасности отказалась объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк". В ее составе 75 кинотеатров в 28 городах России. В Кремле назвали "неприемлемым" ограничение репертуара кинотеатров "под давлением экстремистов".