В Кремле назвали "неприемлемым" давление на кинотеатры

В Кремле назвали "неприемлемым" ограничение репертуара кинотеатров "под давлением экстремистов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что угрозы, поступившие в последнее время руководству киносетей, должны быть расследованы сотрудниками правоохранительных органов.

При этом Песков не считает депутата Наталью Поклонскую, которая борется с прокатом фильма Алексея Учителя "Матильда", ответственной за агрессию так называемых "православных активистов". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в среду министр культуры России Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресекать попытки давления на кинотеатры в связи с выходом фильма "Матильда".

Во вторник от показа "Матильды" по соображениям безопасности отказалась объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк". В ее составе 75 кинотеатров в 28 городах России.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Депутат Поклонская утверждает, что картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.