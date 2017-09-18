ЕСПЧ принял жалобу Свидетелей Иеговы на запрет деятельности в РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Свидетелей Иеговы и еще нескольких религиозных организаций, которые российские власти в разное время признали экстремистскими или террористическими.

В пресс-релизах, опубликованных на сайте суда, значатся, в частности, "Таблиги Джамаат", "Аум Синрикё", "Фалунь Дафа", "Нурси", "Аль-Сунна". Российским властям будут направлены запросы с целью определить, являются ли решения о запрете деятельности этих организаций правомерными.

На минувшей неделе религиозная организация Свидетели Иеговы, признанная в России экстремистской в апреле, обжаловала это решение в президиуме Верховного суда. Запрет российских властей затронул почти 400 региональных офисов Свидетелей Иеговы и примерно 170 тысяч последователей этого религиозного движения.

Деятельность международного религиозного объединения "Аум Синрикё" в России была запрещена в сентябре минувшего года. Саму организацию признали террористической.

Организация "Таблиги Джамаат" была запрещена в России как экстремистская в 2009 году. Аналитический центр "Сова", изучающий проблемы национализма и ксенофобии, счел это решение неправомерным. Религиозное объединение, по данным организации, никогда не призывало к насилию.