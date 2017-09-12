Свидетели Иеговы обжаловали запрет организации в Верховном суде РФ

Религиозная организация Свидетели Иеговы, признанная в России экстремистской, обжаловала это решение в президиуме Верховного суда. Об этом сообщает "Интерфакс".

17 июля Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.

Решение суда, вынесенное в апреле по иску Министерства юстиции, вступило в силу. Оно предполагает закрытие штаб-квартиры Свидетелей Иеговы в Санкт-Петербурге, а также почти 400 региональных офисов. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

Решение российских властей подверглось критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитных организаций. Несмотря на это, в стране уже возбуждено несколько дел по статьям о продолжении работы экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность.