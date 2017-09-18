"В роли Медведева теперь Путин"

До выборов президента России - "выборов Путина", как шутят некоторые в Фейсбуке - остается ровно полгода. Алексей Навальный отправился в турне по стране, а вот Путин... Путин, собственно, до сих пор еще не заявил о своем намерении баллотироваться на четвертый срок. От его имени приходится говорить "информированным источникам".

Нет, тут нет опечатки - имеется в виду именно Путин. Сообщает Газета.ру:

Осведомленный источник, близкий к Кремлю, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал об основных темах будущей предвыборной программы президента. Это здоровье нации, рост доходов, развитие образования, борьба с коррупцией. Также могут быть затронуты темы укрепления позиций России в мире, а также свобода и новые возможности для граждан страны.

По словам источника, эти темы были выделены на основе целого ряда соцопросов. Ранее о главных предвыборных темах рассуждали авторы доклада близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества «Путинское большинство». Они, в свою очередь, отталкивались от результатов исследования «Ромир», эксклюзивного представителя Gallup International в России и СНГ.

Ранее сообщалось, что главной темой кампании Путина должен стать "образ будущего", и именно потому, мол, президент в последнее время так много общается с молодежью. Олег Кашин на Republic (полный текст статьи только для подписчиков) делает парадоксальный вывод - Путин... превращается в Медведева:

Готовящийся визит в офис «Яндекса», визионерская речь перед школьниками 1 сентября и даже банальная рыбалка теперь – с камерой GoPro на голове. Такое ощущение, что в секретной папке с имиджевыми трюками для Владимира Путина случайно завалялся листок из архива Дмитрия Медведева за 2009 год. Это ведь Медведев был поклонником гаджетов и инноваций, это он произносил речи о модернизации, радовался высокотехнологичным новинкам, заигрывал с аудиторией соцсетей. <...> президент-модернизатор возвращается – культ инноваций, государственная мода на блокчейн, заигрывания с технически продвинутой молодежью и даже парк «Зарядье» – практически все как семь-восемь лет назад, только в роли Медведева теперь Путин. Президент шансона, уничтожив президента айфона, сам стал им, как в сказке Шварца. Сегодня все, над чем смеялись лояльные Путину консерваторы в конце нулевых, становится государственной политикой. Модернизационный проект Медведева, демонстративно свернутый в начале нынешнего путинского срока, вдруг ожил уже как путинский проект. Теперь Путин главный хипстер, гик и модник. Консерваторам-лоялистам, уверенно чувствующим себя в последние пять лет, вероятно, стоит готовиться к тому, чтобы быть лишними в следующем путинском сроке, или разучивать новые лозунги, забыв о своем консерватизме.

Далее Кашин отвергает мысль о том, что Путин (или "Путин") всего лишь реагирует на повестку, заданную Навальным. Все дело в том, что сам Путин - "человек без свойств", главная функция которого - удержание власти; значит, сейчас для этого удержания полезнее быть "прогрессистом", чем консерватором, вот и все:

каждая политическая победа приносит Путину такие трофеи, которые обессмысливают всю победу, оставляя от нее только саму фигуру несменяемого Путина, не подразумевающую ничего содержательного.

Alexander Polejaev

Не спугни! Жить все равно при Путине, так лучше при Путине Аркадия Дворковича, чем Милонова и Хирурга.

В общем, все по Дугину с его концепцией "солярного" и "лунарного" Путиных. Вот и "Единая Россия" озаботилась "преодолением раскола в обществе", пишут "Известия":

Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие». Справедливость — это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность — «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе.

В документе, который сегодня планируется представить на заседании высшего совета ЕР, отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на «своих» и «чужих». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей».

Как говорится, только время покажет, является ли вся эта благостность фейком, или действительно для "четвертого срока Путина" избран по возможности неконфликтный, инерционный сценарий, связанный с отказом от мобилизационной риторики. Впрочем, у Путина может появиться конкурент с неожиданной стороны!

Под вывеской "Монархическая партия" скрывается предприниматель Антон Баков.

Mikhail Shakhov

Всего в Монархической партии состоят 648 человек. Ранее она стала известна из-за намерений её основателей возродить Российскую Империю на островах Кирибати в Тихом Океане. Согласно оценкам самого Бакова, на это требуется 350 млн долларов США. <...>

Соловецкие острова могу предложить всем подобным. Там и монастырь для них есть. И статья про них тоже есть, "призывы к изменению Конституционного Строя Российской Федерации".

Несмотря на всю экзотичность возможной кандидатуры Поклонской (которая, если следовать букве закона, вообще не может выдвигаться в президенты, ибо не прожила на территории РФ более 10 лет), некоторые комментаторы усматривают в разбуженном ею движении угрозу для самого Путина и уже тем более для его (настоящего или мнимого) поворота к либерализму, хотя бы медведевского толка. Александр Баунов:

Кампания Поклонской для консервативной части российского политического класса – способ поставить флажки на дальних подступах, предотвратить сползание России в прагматизм, антиоппортунистическая прививка ее руководству, которое то и дело думает о реформах и возвращении в клуб западных держав. Так пусть имеет в виду: уж если ради таких диковинных предметов, как новый фильм и давний царь, вдруг идет такая битва, отступничество в принципиальных вопросах будет стоить дорого.

Дальше - больше: телеграм охватили слухи, что свой "монархический съезд" готовит инвестор телеканала "Царьград", которого многие называют одним из спонсоров войны в Донбассе, Константин Малофеев:

Сливной бачок

#НамСлили что в ноябре пройдет учредительный съезд Монархической партии России, которую, по нашей информации, втихаря финансирует «православный олигарх» Константин Малофеев. Причем, основатель Монархической партии Антон Баков уже заявил, что готов поддержать Поклонскую на президентских выборах в 2018 году.



Однако, среди «внесистемных монархистов» есть твердое убеждение, что лидером монархического движения должен стать Игорь Стрелков. Однако, его персона не устраивает внутриполитический блок АП, и потому Малофеев не будет делать ставку на своего бывшего главу службы безопасности.

Борьба за право быть лидером "монархического движения" между Стрелковым и Поклонской! Тут, кажется, больше "хайпа", чем в иных рэп-баттлах.