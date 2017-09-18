Багдад против референдума о независимости Курдистана

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади потребовал от правительства Иракского Курдистана приостановить подготовку к проведению референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Ирака признал требование аль-Абади законным, так как выход территорий из состава страны является неконституционным. Суд издал постановление о приостановке проведения референдума.

Верховный суд в Ираке отвечает за урегулирование споров между правительством и автономиями, включая Курдистан. Однако у суда нет рычагов для исполнения своих приказов в курдском регионе, который имеет свою собственную полицию.

Парламент курдской автономии назначил проведение референдума о независимости на 25 сентября. Идею референдума поддержали как на территории Иракского Курдистана, так и на спорных территориях. Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Иракского Курдистана отказаться от референдума. В Белом доме полагают, что проведение референдума отвлекает от попыток победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и стабилизировать ситуацию в освобожденных от ИГ районах.

Иракский Курдистан расположен на севере и северо-востоке Ирака. Он имеет статус широкой автономии в составе страны, а права курдов закреплены в конституции. У Иракского Курдистана своя валюта, государственная граница и свой пограничный контроль.