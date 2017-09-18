"Свобода" продолжает прием заявок на конкурс документального кино

Русская служба медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода продолжает на своем сайте прием заявок на участие в конкурсе короткометражного документального кино "Молодые и свободные".

Конкурс посвящен молодому поколению россиян, в нем могут принять участие документалисты-профессионалы и любители в возрасте до 30 лет. Хронометраж фильмов – от 6 до 12 минут, призовой фонд – 100 000 рублей. Жюри конкурса составляют режиссеры-кинодокументалисты, сотрудники Русской службы Радио Свобода разных поколений. Победитель будет определен 30 октября 2017 года.

Документальное кино – одно из важных направлений творческого развития Русской службы Радио Свобода. В рамках проекта "Признаки жизни" – преимущественно молодыми кинодокументалистами – сняты несколько десятков документальных лент, которые еженедельно распространяются в социальных сетях и демонстрируются в эфире телеканала "Настоящее время".

Документальные фильмы сотрудников Радио Свобода удостоены наград на престижных международных кино- и телефестивалях. Свобода активно сотрудничает с фестивалем документального кино "Артдокфест".