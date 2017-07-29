Радио Свобода проводит конкурс документального кино

Русская служба медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявляет о проведении конкурса короткометражного документального кино "Молодые и свободные".

К участию в конкурсе, посвященному поколению россиян, родившихся на рубеже XX и XXI века, приглашаются документалисты-профессионалы и любители в возрасте до 30 лет. Хронометраж фильмов - от 6 до 12 минут, призовой фонд - 100 000 рублей. В жюри конкурса вошли режиссеры-кинодокументалисты, сотрудники Русской службы РС разных поколений. Победитель будет определен 30 октября 2017 года. Подробнее об организации, проведении конкурса и участии в нем можно узнать здесь.

Документальное кино - одно из новых направлений творческого развития Русской службы Радио Свобода. В рамках проекта "Признаки жизни" - преимущественно молодыми кинодокументалистами - сняты несколько десятков документальных лент, которые еженедельно распространяются в социальных сетях и демонстрируются в эфире телеканала "Настоящее время".

Документальные фильмы сотрудников Радио Свобода удостоены наград на престижных международных кино- и телефестивалях. "Свобода" активно сотрудничает с фестивалем документального кино "Артдокфест". Среди заметных работ Русской службы РС в области документального кино последнего фремени - цикл "После империи" Мумина Шакирова, фильмы "Ампутация" Игоря Померанцева и Лидии Стародубцевой и "Она звалась Татьяной" Инны Денисовой, ленты "Все ждали приезда фюрера" Александра Расторгуева и "Очередь" Сергея Хазова-Кассиа.