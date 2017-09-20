«Западная» арифметика

Грянули и уже почти прошли совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2017», а споры о численности участвующих в них войск продолжаются. Вроде бы все просто: есть же заявления Москвы о размерах учений, а вот поди ж ты, не верят. Впрочем, слову Москвы как поверишь, когда она говорит «Нет и не было наших войск в Крыму», а всего через месяц: «Ну конечно за спиной сил самообороны встали наши военнослужащие». Или вот еще: «Я гарантирую, что турбины Siemens не окажутся в Крыму», а потом – бац, и турбины там все-таки оказываются.

Да и на правде относительно своих военных учений Россия тоже, если уж положить руку на сердце, давно и часто экономила, как это принято называть в британском парламенте, где запрещено обвинять собеседника во лжи. Причем, как говорится, «с особым цинизмом» экономила, на голубом глазу объявляя после окончания учений: мы-де вас в очередной раз обманули, вот вам сколько мы в самом деле войск собрали, намного больше, чем вам сказали! Тут загвоздка в том, что если в учениях участвует больше 13 тысяч человек, то тогда обязательно надо приглашать иностранных наблюдателей, этого требует статья 47 так называемого «Венского документа 2011 года», регулирующего методы борьбы с запугиванием соседей проведением необъявленных крупных учений. Интересно, что для учений, проводимых за Уралом, где Венский документ не действует, в такие игры российские политики не играли.

Учения Численность, объявленная до учений Объявлено после учений Расчет на основании данных о ходе учений, опубликованных Россией «Кавказ-2008» 8 000 - до 15000 «Запад-2009» 12600 14300–20000 24200 «Ладога-2009» 7500 16700–20000 16700–20000 «Кавказ-2009» 8500 - - «Осень-2009» не объявлялись 60000 41000–44000 «Щит Союза-2011» 9 600 12000 - «Кавказ-2012» 8000 8000 13200 «Запад-2013» 12800 21500–23600 24000–43000 «Щит Союза-2015» 8800 8000 13000–14400 «Кавказ-2016» 12500 22000 -

В общем, с таким послужным списком нетрудно понять, почему заявлениям Москвы о численности войск на учениях «Запад-2017» Европа, мягко говоря, не доверяет. Вот объявляют в Москве: «В учениях будут участвовать только 12700 человек: 7200 белоруссов и 3000 российских войск в Беларуси, и еще 2500 российских войск на земле России», а им не верят ни в какую!

12700, говорите? Но командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Александр Сердюков сообщает, что «в учениях «Запад-2017» ВДВ будут представлены тремя дивизиями и управлением ВДВ». А три дивизии – это уже 19 тысяч человек. Двенадцать, говорите, вместе с белорусами?

И белорусские коллеги не подвели, оповестили, что «учения «Запад-2017» охватят территорию от Беларуси до Кольского полуострова». А на полуострове – подчиненный Краснознамённому Северному флоту 14-й армейский корпус (вместе они образуют оперативно-стратегическое командование «Север»). И имеющиеся силы открыто обещают использовать на учениях «максимально», так что хочешь не хочешь, а 9800 человек из состава армейского корпуса в копилку приходится добавлять. Как и 5000 человек моряков и береговых ракетчиков – про которых тоже сообщают официально. А вот и командующий Балтийским флотом информирует журналистов о том, что «практически все авиационные, сухопутные и морские элементы Балтфлота будут задействованы в учениях «Кавказ-2017». А там одних только наземных войск в 11-м армейском корпусе и береговых частях флота – 11700 (это даже не считая саперов, разведчиков и связистов с ракетчиками), да плюс еще собственно моряки с летчиками да певэошниками. Ау, что там насчет двух с половиной тысяч на российской земле? Ну, главное, чтобы вы сами себе верили!

Кто там спрашивал, отчего это европейцы не принимают на веру пылкие московские заверения в том, что-де лишь 12700 человек будут в «Западе-2017» участвовать?

По учебе российских войск на земле Беларуси, кстати, тоже остаются вопросы. Дело в железнодорожных вагонах, заказанных Министерством обороны для перевозки военных грузов в Беларусь и обратно. В позапрошлом и прошлом году, когда совместных с Россией учений в Беларуси не проводилось, Министерство обороны обошлось 125 и 50 вагонами соответственно. А вот в этом году заказали... Вот цитата из документов тендера: «Из Российской Федерации в Республику Беларусь и обратно – 4162 вагона». По словам начальника белорусского Генерального штаба генерал-майора Олега Белоконева, этого достаточно для заброски в Беларусь полутора мотострелковых дивизий.

Хорошо, пускай не все пойдёт на перевозку войск, участвующих непосредственно в «Западе-2017». Скажем, те же 125 вагонов, что в 2015 году, понадобятся для повседневных перевозок. Плюс учения, проходившиеся чуть ли не подряд перед началом «Запада»: в мае рота радиоэлектронной борьбы тренировалась совместно с белорусскими коллегами, 15 вагонов понадобились для ее перевозки в Беларусь. Один батальон десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии перебрасывали на учения «Славянское братство-2017» в июне – на это ушло 56 вагонов. Следом за десантниками на учения со 188-й инженерной бригадой Беларуси ездил инженерно-сапёрный батальон из 1-й гвардейской танковой армии – там жутко много тяжелой и громоздкой техники, поэтому на его перевозку потребовались 152 вагона. Эшелон из 60 вагонов доставил в июле в Беларусь связистов. Ну и 6-я отдельная танковая бригада, заявленная как участвующая с российской стороны в белорусском этапе «Запада-2017» - это еще 734 вагона. И остаются целых 3020 как бы неучтённых вагонов.

Между прочим, на перевозку 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии без дивизионного саперного батальона, который уже оттренировался в Беларуси в июле, требуется 1988 вагонов. А ведь Министерство обороны России отрапортовало, что танковое соединение 1-й танковой армии в Подмосковье поднято по тревоге и грузится на поезда для переброски в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017». Соединение – это дивизия или бригада, танковых соединений в 1-й гвардейской танковой армии только два, 6-я танковая бригада в Нижнем Новгороде и 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия в Наро-Фоминске. Никаких других танковых соединений, кроме Кантемировской дивизии, в Подмосковье нет. Стало быть – в путь отправилась Кантемировка? Плюсуем к войскам на учениях еще 9340 человек.

Белорусы, правда, сообразили, что сейчас их вместе с Кремлем начнут обвинять в нарушении положений Венского документа, и 15 сентября издали заявление, что Кантемировская дивизия тренироваться будет на российской земле. Но прибывшие в Беларусь части Кантемировской дивизии к тому времени уже местные жители видели, да и прибывшие кантемировцы местным хвастались про «нас тут десять тыщ будет!», о чем журналисты поспешили сообщить. А Министерство обороны Беларуси само же показывает в видеоотчетах о ходе учений танки с характерным тактическим знаком Кантемировской дивизии, скрещенными дубовыми листьями. На таком фоне заявления о том, что 4-я гвардейская танковая ехала в Беларусь как бы понарошку, выглядят как-то не до конца убедительно. Так что в России ли, в Беларуси ли – но 9300 воинов к числу участников учений приходится все-таки плюсовать.

И при этом остаются еще 1032 неиспользованных вагона. Этого количества достаточно для того, чтобы забросить в Беларусь еще, скажем, самоходный артиллерийский полк (225 вагонов, 1100 человек), танковый полк (ну, к примеру, из 2-й гвардейской Таманской дивизии – 1950 человек, 465 вагонов), и хватит еще на пару батальонных тактических групп мотострелков (примерно по 700 человек и 150 вагонов в каждой). В аккурат полторы дивизии и получается, как белорусский генерал и предсказывал.

Получается, что даже без разных неофициальных дополнений в виде трех дивизий ВДВ и двух армейских корпусов (11-го и 14-го, соответственно Балтийского и Северного флотов) в учениях «Запад-2017» участвуют ну никак не меньше 26500 человек вместо 12700 заявленных – вдвое больше. А если дополнения все-таки учесть, то численность принимающих участие в учениях войск и вовсе выходит равной где-то 72 тысячам человек. И все это если основываться только на российских и белорусских официальных заявлениях. Такая вот выходит «западная» арифметика.

Кто там спрашивал, отчего это европейцы не принимают на веру пылкие московские заверения в том, что-де лишь 12700 человек будут в «Западе-2017» участвовать? Да вот арифмерика как раз и не позволяет этой ерунде кремлевской верить!

Игорь Сутягин – лондонский военно-политический эксперт

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