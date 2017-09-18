Суд в Азербайджане приговорил журналиста к 9 годам тюрьмы

Суд в Азербайджане приговорил оппозиционного журналиста Эльчина Исмаиллы к девяти годам тюрьмы. Исмаиллы признали виновным в вымогательстве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Эльчин Исмаиллы сотрудничал с независимой газетой "Азадлыг" ("Свобода") и азербайджанской службой Радио Свобода. Последнее время он публиковался на региональном сайте kend.info.

Журналиста арестовали в феврале. По данным следствия, он вымогал взятку у чиновника из министерства культуры. Соратники Исмаиллы считают дело журналиста политически мотивированным и сфабрикованным. По их мнению, журналиста преследуют за критику властей в интернете и соцсетях.

Журналист своей вины не признает. Адвокат Исмаилли Эльчин Садыгов заявил агентству France Press, что его подзащитного осудили за профессиональную деятельность. По данным интернет-издания "Кавказский узел", защита намерена обжаловать приговор.

Кроме того, журналист является членом оппозиционного Народного фронта Азербайджана. В Народном фронте полагают, что Исмаиллы преследуют не только за журналистскую деятельность, но и за участие в работе оппозиционного движения.

Год назад власти арестовали сотрудника газеты "Азадлыг" Фаига Амирли. Его обвинили в разжигании национальной и религиозной вражды. Два месяца назад суд приговорил Амирли к трем годам тюрьмы. 15 сентября он вышел на свободу после того как бакинский суд заменил ему реальный срок на условный.

В конце августа в Баку арестовали директора оппозиционного азербайджанского агентства "Туран" Мехмана Алиева. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Недавно его выпустили из СИЗО и перевели под надзор полиции.

В рейтинге международной правозащитной организации "Репортеры без границ" по ситуации со свободой слова Азербайджан занимает 162-е место из 180-ти.