Дело о нападении на активиста штаба Навального

В Костроме возбуждено уголовное дело о нападении полицейского на волонтера предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий. 5 августа волонтеры Навального пытались установить агитационный куб на Октябрьской площади Костромы, которая является гайд-парком. Несмотря на это, полицейские потребовали убрать конструкцию, заявив, что акция не согласована с мэрией. Один из сотрудников правоохранительных органов, представившийся майором Эдуардом Волковым, ударил по лицу волонтера Александра Зыкова, который снимал происходящее. Активист обратился за медицинской помощью с рассеченной бровью.