Суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ России

Мещанский суд Москвы в понедельник отклонил иск семьи шведского дипломата Рауля Валленберга, требовавшей от Федеральной службы безопасности (ФСБ) рассекретить информацию об умершем родственнике. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Семья дипломата и героя Второй мировой войны, который пропал в советской тюрьме, в июле потребовала от ФСБ предоставить доступ к архивным данным. Представитель ведомства в суде заявил, что часть документов уже якобы опубликована, а определенные данные связаны с "третьими лицами" и не могут быть предоставлены без их согласия. Он предложил заявителям дождаться истечения срока давности в 75 лет.

Рауль Валленберг, работавший на дипломатическом посту в представительстве Швеции в Будапеште в июле 1944 года, помог спастись 20 тысячам венгерских евреев – он выписал им специальные "защитные паспорта", которые сохранили им жизни в последние месяцы Холокоста.

В начале 1945 года, после вступления советской армии в Будапешт, Валленберг был арестован, переправлен в Москву и предположительно умер в советской тюрьме. В октябре 2016 года шведские власти официально объявили о смерти Валленберга.

В марте родственники дипломата запросили у ФСБ доступ к оригиналам документов Лубянской тюрьмы и тюрьмы Лефортово за 1945–1947 годы. Родственникам так и не удалось получить доступ к оригиналам документов.