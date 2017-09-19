На Украине напали на одного из оправданных по "делу 2 мая"

Ночью 19 сентября неизвестные напали на одного из оправданных накануне по делу о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Пострадавший, имя которого не сообщается, получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на одной из заправок на выезде из города Черноморск, где проходил суд над обвиняемыми. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

18 сентября суд признал невиновными всех обвиняемых в организации массовых беспорядков. Всего по делу проходили 19 человек, пятеро из них находились в СИЗО. Большинство обвиняемых освободили в зале суда. Россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова задержали сразу после освобождения по подозрению в сепаратизме с связи с их участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

После оглашения решения суда в Черноморске произошли столкновения проукраинских активистов с полицией. Участники акции распылили в сторону полиции слезоточивый газ. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе в отношении полицейского.

2 мая в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. В их результате погибли 48 человек. Большая часть из них погибла во время пожара в Доме профсоюзов. Следствие по этому эпизоду не окончено.

