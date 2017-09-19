Красная "Матильда"

В связи с историей с "Матильдой" многие задавались вопросом "Кто следующий?". Некоторые прозорливые комментаторы оказались правы на 100 процентов:

Alexei Kostenkov

Кстати, тут вот выходит _кинокомедия_ «Смерть Сталина». В стилистике третьего Red Alert.

Интересно, радикальные сталинисты последуют примеру радикальных монархистов?

Это, к слову, маршал Жуков.

Oleg Pshenichny

Сейчас вот новое кино на подходе - зарубежная комедия про смерть Сталина, там великий маршал Жуков показан придворным интриганом, а Хрущева так вообще играет Стив Бушеми.

Это же очевидное глумление, фальсификация и оскорбление чувств.

Будем следить, как что.

Egor Kholmogorov

А кто-то в курсе - трешачок "Смерть Сталина" где-то в Москве показывают?

Речь идет о кинокомедии "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи по мотивам одноименного французского комикса (наш "Телескоп" писал о фильме, где Хрущева играет Стив Бушеми, а Жукова - Джейсон Айзекс, еще в августе). В Москве ее пока не показывают - и, сможет быть, и не покажут. При этом сам Мединский высказался уклончиво, его цитируют РИА Новости:

Ничего не знаю про этот фильм. Я первый раз про это слышу. Если этот фильм существует в природе и захочет быть показанным в Российской Федерации, то в соответствии с законом, они обратятся за прокатным удостоверением. Покажут копию, а Министерство культуры рассмотрит это в законном порядке.

Для неуклончивых высказываниях есть другие люди.

Но главе общественного совета Павлу Пожигайло, кажется, уже все ясно:

Oleg Pshenichny

Как и ожидалось:

Глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло попросил копию фильма британского комика Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» до его выхода в прокат.

По словам Пожигайло, фильм нельзя выпускать, если он «так же провокативен, как „Матильда“». «Общественность должна просто инициировать экспертизу профессионалов, которые скажут, есть ли в нем попытка разжечь национальную рознь, оскорбление каких-то чувств, решат, есть там опасность или нет», — сказал он.

Как добавил Пожигайло, «это спланированная провокация», направленная против коммунистов.

("Медуза")

Update - в комментах уточняют, что глава общественного совета при министерстве культуры Пожигайло в 1985 году окончил Серпуховское высшее военное командное училище РВСН. Затем проходил обучение в адъюнктуре в/ч 11135 ГРУ в Москве

В интервью "Дождю" Пожигайло изложил свою позицию так:

к сожалению, мы имеем практически террористические акты, связанные с поджогами кинотеатров, то, конечно, сейчас еще один фильм, который вызовет такую же бурю чувств уже в рядах коммунистов и тех людей, которые уважительно относятся к советскому времени и к роли Иосифа Сталина во Второй мировой войне, зачем мы будем добавлять сейчас еще что-то в это конфликтное пространство? Сейчас есть регламент, по которому фильм можно посмотреть до получения прокатного удостоверения. Эксперты его отсматривают

Также Пожигайло предположил, что "Смерть Сталина", как и "Матильда" - это "спланированный удар по России", и выразил мнение, что вскоре может быть снять и фильм про имама Шамиля, чтобы оскорбить чувства мусульман.

Многие вспомнили, что Пожигайло принадлежал к числу критиков "Матильды":

Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы "голливудские" сцены, которых там очень много... Например, спиритические сеансы в царской семье, прикованный к стулу Данила Козловский, которого доктор лечит погружением под воду и обследует какой-то немецкий ученый, постельные сцены, голая грудь балерины - приводила еще в июле высказывания общественника Лента.ру.

​ А в интервью "Царьграду" Пожигайло предсказывал:

я считаю, что весь гнев - и Натальи Владимировны, и наш - в сентябре состоится. Гнев, естественно, в рамках закона​.

Были у него и другие инициативы:

К Пожигайлу (предсказуемо!) присоединились коммунисты.

Иван Давыдов

О, "Смерть Сталина" становится потихоньку "Матильдой" для т.н. коммунистов.

"Член президиума и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с «360» заявил, что не слышал о фильме, но подчеркнул, что провокация против Сталина — это провокация не против коммунистов, а против России. «Дискредитация лидеров страны, а тем более верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны — это и принижение роли России в мировых делах», — сказал он.

В общем, публика готовится к тому, что на широкий экран в РФ "Смерть Сталина" не выйдет.

Stanislav Kucher

Глава общественного совета при минкульте Павел Пожигайло заявил, что фильм британского комика Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» - это "спланированная провокация", направленная против коммунистов, и добавил, что фильм нельзя выпускать в России, если он «так же провокативен, как "Матильда".

В дореволюционной России нельзя было смеяться над царями, но можно было - над коммунистами. В СССР можно было смеяться над царями, но над коммунистами - ни в коем случае. В России 90-х можно было смеяться над всеми. В России второго десятилетия XXI века нельзя смеяться ни над кем. Воистину, мы живем в самое замечательное время в самой прогрессивной стране. Если вы полагаете иначе - вы ни черта не понимаете в истинной толерантности.

Журнал «Сеанс»

Пожигайло хочет избежать провокаций и посмотреть «Смерть Сталина». Надо, действительно, бережнее с определенными слоями и группами населения себя вести — с царебожниками, сталинистами. Пусть и о нас грешных подумает.



Революция неизбежна. Да и как ее избежишь, когда на каждом углу провокация?



Не висите на усах, товарищи!

Остается смотреть фильм подпольно. Вот, кстати, трейлер: