Блогер "Немагии" прибыл на допрос в Москву

Соавтор YouTube-канала "Немагия" Алексей Псковитин явился на допрос в Главное управление МВД в Москве. Он проходит свидетелем по делу о клевете. 13 сентября в квартире Псковитина в Кемерове прошёл обыск: его проводила следственная группа из Москвы. 8 августа "Немагия" выпустила ролик с критикой бизнесмена Олега Тинькова и созданного им "Тинькофф-банка". При этом в описании к ролику говорилось, что все персонажи вымышленные, а совпадения случайны. Тиньков подал на Псковитина и Печёрского в суд иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей. Роскомнадзор решил заблокировать ролик "Немагии". Канал "Немагия" создан в 2009 году, количество подписчиков превышает 1,4 миллиона.