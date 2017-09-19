Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и колонии в Карелии

Суд в Подмосковье отказался удовлетворить иск оппозиционного активиста Ильдара Дадина к Федеральной службе исполнения наказаний и администрации карельской исправительной колонии номер семь. Активист намерен обжаловать решение суда.

Иск Дадина включал четыре жалобы на действия ФСИН и администрации колонии. По мнению активиста, они нарушают статьи европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. После этого он неоднократно требовал привлечь Федеральную службу исполнения наказаний к ответственности за пытки, о которых активист заявил, находясь в колонии.

