Кандидат на пост посла США в России заявил, что Москва вмешалась в выборы

В американском Сенате прошли слушания по кандидатуре нового посла США в России. Перед законодателями выступил бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман-младший. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств. При этом Соединенным Штатам необходимо выстраивать отношения с Россией как с ядерной державой и постоянным членом СБ ООН по ряду глобальных вопросов, добавил кандидат на пост посла.

Ханстман заявил, что Москва "несомненно вмешивалась" в президентские выборы в США в 2016 году, и подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями. Кремль неоднократно отрицал вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Возможный сговор команды Дональда Трампа с Москвой расследует Конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США назвал расследование "охотой на ведьм".

Ожидается, что в ближайшее время посол США в России Джон Теффт покинет Москву. Тем временем, 31 августа в Вашингтон прибыл новый посол Российской Федерации Анатолий Антонов. Восьмого сентября он вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампа.