Посол РФ в США: Москва спокойно ответит на новые меры Вашингтона

Новый посол России в США Анатолий Антонов по прибытии в Вашингтон в четверг заявил, что российские власти будут действовать без "истерических порывов" в ответ на решение властей США закрыть российские дипломатические объекты, включая генеральное консульство в Сан-Франциско. По его словам, нужно спокойно разобраться и профессионально действовать, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с действиями американской стороны.

В четверг США потребовали от российского правительства закрыть консульство Российской Федерации в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке. США заявили, что это требование должно быть выполнено ко 2 сентября.

Нынешний шаг администрации США стал ответом на недавнее требование российских властей к США. В июле Москва настояла на сокращении американского персонала в России на 755 человек. Москва обосновала этот шаг решением Конгресса США принять закон о новых антироссийских санкциях.