В Москве задержан напавший на оппозиционера Николая Ляскина

Полиция задержала человека, напавшего на оппозиционера Николая Ляскина в Москве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. Сам Ляскин подтвердил, что находится в отделении полиции, где может быть проведена процедура опознания.



По данным агентства, 36-летний задержанный был ранее судим и проходил наблюдение у психиатра. Нападение на Николая Ляскина – координатора московского штаба Алексея Навального – произошло 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера было диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство". Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье "Покушение на жизнь общественного деятеля".