Актер Морган Фриман рассказал об "атаках России на демократию"

В Соединенных Штатах объявили о запуске некоммерческой организации "Комитет по расследованию России" (Committee to Investigate Russia). Она планирует информировать американцев об угрозе национальной безопасности со стороны России, сообщается в пресс-релизе. В экспертный совет комитета вошел бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также политологи и члены обеих американских партий.

По словам создателей комитета, они хотят собрать в одном месте информацию о расследовании "продолжающихся атак России на демократический процесс в США". Актер Морган Фриман в специальном видеообращении для новой НКО призвал президента США Дональда Трампа признать вмешательство в выборы 2016 года со стороны России. "Америка была атакована, мы ведем войну" - сказал он, в частности, обвинив во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Владимира Путина.



Попытки Кремля повлиять на исход выборов расследует Конгресс США и специальный прокурор Роберт Мюллер. Москва любое вмешательство отрицает. Дональд Трамп назвал расследование "охотой на ведьм".