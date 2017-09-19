Десятки людей погибли во втором за месяц землетрясении в Мексике

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Власти сообщают о как минимум 49 погибших. В результате подземных толчков разрушены около тридцати зданий в столице страны – Мехико.





Это уже второе землетрясение в Мексике за последний месяц. Всего за несколько часов до начала толчков в стране прошли учения по подготовке к подобному стихийному бедствию.