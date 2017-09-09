Жертвами землетрясения в Мексике стали более 60 человек

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек, сотни пострадали. В стране объявлен трехдневный траур.

Землетрясение произошло вечером 7 сентября. Магнитуда подземных толчков превысила 8. Их ощутили почти 50 миллионов человек. После подземных толчков на Мексику обрушилось цунами. Жителей побережья массово эвакуировали. Президент страны Пенья Ньето назвал землетрясение сильнейшим за последние 100 лет.

В пятницу, 8 сентября, побережья Мексики достиг ураган "Катя". Власти рассказали, что он вызвал оползни и небольшие разрушения на курортах у Мексиканского залива. Всего в Атлантическом океане сейчас образовались три урагана. Самый сильный из них, "Ирма", 10 сентября накроет американский штат Флорида.