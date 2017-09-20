Замглавы Меджлиса Умеров может выступить с последним словом в суде

В подконтрольном России суде Симферополя в среду состоится очередное заседание по делу Ильми Умерова, замглавы запрещенного в России Меджлиса. Сам лидер крымско-татарского национального движения полагает, что начнутся прения сторон, а сам он уже выступит с последним словом, сообщает портал "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

Накануне на заседании суда по требованию защиты была допрошена специалист по крымско-татарскому языку Сеитисляма Кишвеева. Она заявила, что при переводе на русский речи Умерова, которая послужила основанием для предъявленных ему обвинений, были допущены грубые ошибки.

Кишвеева подчеркнула, что оригинал текста не содержит призывов к нарушению территориальной целостности России и экстремистским действиям, пишет "Крым.Реалии".

Причиной уголовного преследования Ильми Умерова стали сказанные активистом в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме. Суд по его делу начался в июне этого года.