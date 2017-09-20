Главком ВДВ России пострадал в аварии в Мурманской области

Командующий Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) Андрей Сердюков и еще несколько офицеров пострадали в автокатастрофе в Мурманской области. Микроавтобус, в котором они ехали, 15 сентября столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого впоследствии скончался, передает РИА-Новости.

На видеозаписи предполагаемого момента аварии, опубликованной на канале Reporter в YouTube, видно, что автомобили, движущиеся в составе охраняемой колонны, некоторое время едут по встречной полосе. Машина, с которой сталкивается один из микроавтобусов, также пересекает разделительную полосу за секунды до удара.

В Министерстве обороны России заявили, что состояние Сердюкова не вызывает опасений. По данным РБК, в результате аварии также пострадали генерал-майор, полковник, старшина и пассажирка легковой машины.

Андрей Сердюков занимает свой пост с октября 2016 года.