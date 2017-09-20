Круче только Саша Грей

Главная американская новость - создание некоммерческой организации "Комитет по расследованию России".

Лицом комитета стал актёр Морган Фримен - в центре внимания записанное им видео.

У "Медузы" есть это же видео с русскими субтитрами.

РБК приводит у себя цитаты их речи Фримена:

Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает. Этот шпион — Владимир Путин. И это не киносценарий.

Владимир Голышев:

Что бы Морган Фримен ни говорил, звучит это всегда ОЧЕНЬ веско. Невольно возникает ощущение, что вечер перестал быть томным...

Однако у большинства комментаторов видеоролик вызывает разве что насмешки над Фрименом.

Виталий Третьяков:

Только на основании того, что они играют в политических боевиках, актёры думают, что разбираются в политике.

Александр Коммари:

Про Моргана Фримана (лучший комментарий).

"Что же он, до преклонных годов дожил, а русский не выучил..."

Дмитрий Бавырин:

В какой-то рецензии я пошутил, что любой чернокожий персонаж сходу начинает восприниматься как очень умный, если его играет Морган Фримен.

Теперь Морган Фримен записал пропагандистский ролик и заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией, потому как агент КГБ мечтает отомстить Америке за развал СССР.

Это ж надо - за несколько минут убить чудесный кинематографический эффект, нарабатываемый десятилетиями.

Александр Горбачёв:

конкурс упоротых сегодня с большим отрывом выигрывает Морган Фримен

какой-то совсем невменяемый маккартизм, и самый ад, конечно, в конце — когда он начинает говорить «весь мир смотрит на нас» и «241 год Америка была примером демократии для всего мира, потому что ДЕДЫ ВОЕВАЛИ».

слава богу, президент — Трамп!

Пётр Фаворов:

Это все невероятно просто. Режиссер "Принцессы-невесты" и экс-директор национальной разведки США на пару (!) выкатывают Моргана Фримена с текстом даже не сенатора Маккарти, а Клима Петровича Коломийцева: "Израильская, говорю, военщина, известна всему свету!"

Борис Межуев:

Это, кажется, "Столкновение с бездной"-2: Морган Фримен в роли американского президента. Теперь надо выпустить еще Билла Пулмана, Денни Гловера и само собой Кейвина Спейси.

Василий Кашин:

Это, конечно, очень смешно, здорово, приятно и полезно. И главное, даже через 20 лет в любой полемике с США можно будет сослаться вот на такой ролик и уничтожить любые американские претензии на моральный авторитет.

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