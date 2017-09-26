Люди-На и Люди-В

Вторжение России в Украину породило спор о том, достойна ли Украина предлога "в" как полноценная страна, или речь идет всего лишь о некоторой части "Русского мира", "на" которой может происходить что угодно, но "в" которой ничего происходить не может.

Иногда "в" и "на" противоположны до смерти, например "в земле" и "на земле". Чаще они отражают способность человека существовать на Земле в полную силу или налегке. В Украине есть масса украинцев, которые живут не в Украине, говорят ли они "в" или "на", но влачат жизнь на территории, ограниченной со всех сторон границами. Так и большинство жителей России не "в" России живут, а ютятся "на" выделенном начальством участке. Участок может быть в 10 квадратных метров, может быть в миллион гектаров, но "на" поверхности, а не "в" своей собственности существуют там, где правит не право, а произвол.

Так даже и в Америке. Есть американцы, которые живут "в" США, а есть – которые живут "на" просторах великой Америки. Американцы-На могут даже быть избранными "в" президенты, но президенты из них своеобразные… "на" смех и "на" горе. Кроме танкистов "в" танке есть ведь солдаты "на" танк; понятно, что они более уязвимы.

Люди-На уязвимее, но ведь по собственной воле: они променяли качество на количество, интенсивное на экстенсивное, сущность на видимость. Люди-На могут сами не понимать, в чем их проблема, но проблема-то существует: они дерганые, ущербные. Они гордятся тем, что у них нет пены "на" губах – значит, говорят они, мы не черти, мы дьяволы, ведь сатана – это ангел с пеной "на" губах. Только вот пена "в" сердце ничуть не лучше.

Джекил и Хайд – это доведенное до абсурда "в", последовательность и в добре, и в зле

Люди-На компенсируют импотенцию ("на" женщине это ведь совсем не то, что "в" женщине, хотя со стороны отличие может быть незаметно) тем, что целятся "в" сердце. Люди-В стараются "на" всех распространять спокойствие, терпение, терпимость, толерантность и политкорректность, ненавистные Людям-На. Потому что именно Люди-В знают, где остановиться, чтобы не читать "в" сердцах, не лезть "в" душу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Конечно, в каждом есть и Человек-На, и Человек-В. Джекила и Хайда может не быть, а "на" и "в" – есть. Джекил и Хайд – это доведенное до абсурда "в", последовательность и в добре, и в зле. Большинство людей не очень-то последовательны, избирательны и в "в", и в "на", да и просто все мы великие путаники. Кто-то верует "в" Бога, но нимало "на" Него не надеется, кто-то наоборот. Кто-то полагается исключительно "на" себя, кто-то, напротив, уходит "в" себя и выходит с надеждой "на" многое и многих, потому что "в" себе происходит встреча "на" самом высшем уровне с другими и Другим. Если, конечно, забуриваться "в" настоящую глубину. Тогда человек перестает ходить "на" войну и идет "в" мир – не в географическое, а в человеческое пространство, которое только и ждет, чтобы бесчеловечность послали "на", а человечность приняли "в".

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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