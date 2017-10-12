Бусы на алмазы

В последнее время увеличилось количество запросов из России. Это неудивительно, потому что сегодня Африка – стремительно растущий рынок и огромные ресурсные возможности, что весьма актуально и привлекательно для России. Первый вопрос: "А как там работать, в Африке?" Я отвечаю: "Как и везде!" Бизнес с точки зрения способов и методов инвариантен, он характеризуется исключительно эффективностью, доходностью и перспективностью. А местная специфика и особенности – не более чем смена координат, при сохранении общих закономерностей.

Потом следует второй вопрос: "А какие удачные российские проекты в Африке вы могли бы привести в пример?" Никаких. За последние пять лет только в экономику Республики Сенегал российскими предпринимателями было инвестировано более 50 миллионов евро, но ни один из этих проектов не был успешно реализован. Можно говорить о разных степенях "недореализации", но ни один проект не вышел даже на уровень себестоимости. В чем же проблема? А как же тогда французы, китайцы, индусы и всякие испанцы?

Это не вина российского бизнеса, это его беда. Российская действительность оставила понятие "бизнес" в его классическом понимании в учебниках как некую догму, но вымыла из голов предпринимателей в качестве руководства к действию. Крики "Нас вытесняют из Африки" и "В Африке работать нельзя!" – показатель не особенностей экономики африканских стран, а показатель российского подхода к ведению дел.

Мне приходилось отвечать на много вопросов, даже готовить обзоры и аналитические статьи, разрабатывать модели вхождения в рынок применительно к планируемой деятельности, исходя из культурных, социальных и экономических особенностей той или иной страны. Это никому из предпринимателей не нужно: "Хватит нас грузить лекциями клуба кинопутешественников, мы поняли, что тут давно живешь. Скажи, кому и сколько дать денег, чтобы тут все работало так, как мы хотим?" Варианты вопросов могут отличаться, смысл один.

Я не отношу себя к моралистам, но на основании обширного опыта, в том числе негативного и даже горького, знаю, что такой бизнес рано или поздно закончится плохо. Деньги, естественно, возьмут, много пообещают, даже что-то разрешат, дадут поросеночку жирок нагулять, а потом мышеловка захлопнется. С разными итоговыми результатами, причем потеря денег может быть далеко не самым плохим. И второй попытки войти на рынок скорее всего не представится.

Тут – негодование: "Подлые негры, живущие без понятий?" Нет. Просто вы им не нужны. То есть нужны только для того, чтобы взять у вас какие-то деньги вначале, а потом выгнать. Чтобы вежливо попросить уйти или дать пинка по заднице. Но почему же? А вы были изначально честными? Вы хотели им благ? Нет: вы хотели прийти, поменять бусы на алмазы и уйти. Почему же вы теперь сетуете, что бусы у вас забрали, а алмазов не дали?

Со своими деньгами вы слишком маловлиятельны, чтобы что-то поменять в Африке, чтобы устроить ее по своему образу и жалению

Как ни удивительно, но информационное пространство многих африканских стран прозрачно, в разных регионах континента соблюдается свобода слова, созданы демократические институты, кое-где сильно гражданское общество. Правительства и их политические программы меняются с завидной регулярностью. Но вы не принимаете этого во внимание. Но ведь вы не производили для народов этих стран любимые им конфеты "чупа-чупс" или смартфоны по доступной цене, вы не создавали для них рабочих мест, не строили им футбольные площадки. Вы элементарно не относились к ним и их интересам с уважением – значит, вы здесь лишний.

Вы усомнитесь: а как же общеизвестная африканская коррупция? Здесь это явление отлично от его российского понимания. Коррупция здесь просто элемент действительности, условие среды. Применение коррупции – не залог успеха, даже не ключевой его фактор, это фактор, которым надо уметь пользоваться в необходимой мере.

И с глубоким прискорбием я вынужден констатировать: со своими деньгами вы слишком маловлиятельны, чтобы что-то поменять в Африке, чтобы устроить ее по своему образу и жалению. Хотя бы потому, что на том же рынке рядом с вами работают более умные и гибкие конкуренты, а некоторые работают даже в рамках программ, за которыми стоят их правительства. У вас есть это? Идем дальше.

Не призываю трепетно полюбить Африку и поверить в чудеса местных колдунов. Я просто призываю к партнерскому уважению. Это вы приехали сюда, и это им решать, нужны вы тут или нет. Вне зависимости от того, получится у вас или нет, Африка ничего не потеряет. Скорее приобретет.

В Российской Федерации около сотни организаций, так или иначе связанных с установлением экономических связей с Африкой. Это они в массе своей ищут для ориентированных на регион бизнесменов выходы на руководителей, вождей, "серых кардиналов" и членов семей. Почти все скромно довольствуются "трешкой на подкуп президента". Это по факту дешевле, чем проведение серьезного анализа консалтинговыми фирмами. Ну а результат – смотри выше...

Я уверен, что если кто-то тщательно все просчитал и пришел к уверенному выводу, что ему действительно нужен бизнес в Африке, что он в состоянии интегрироваться в местную экономику, стать ее частью – то у него есть все шансы. Шансы работать на африканском рынке и получать прибыль в качестве равноправного игрока на рынке. Чтобы закончить на оптимистической ноте, скажу: такие бизнесмены из России все-таки появляются.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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