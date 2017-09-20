Во Львове на конгрессе ПЕН-клуба прошел вечер в поддержку Сенцова

Во Львове в рамках Международного Конгресса ПЕН-клуба прошел вечер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного российским судом к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.

Как сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода), на сцене стояло пустое кресло как символ страдания и солидарности с политическими заключенными.

В ходе мероприятия была показана постановка пьесы Сенцова "Номера". Украинский поэт и прозаик Сергей Жадан прочел свои стихи, а директор украинского ПЕН-клуба Мирослав Маринович призвал собравшихся не забывать про осужденного режиссера и других заключенных.

В минувшее воскресенье на открытии 83-го конгресса ПЕН-клуба был показан фильм о преследовании Олега Сенцова процесс и прошел флешмоб в его поддержку. Его участники стояли в аэропорту и встречали прилетающих табличками с именем режиссера.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко – виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Сами осужденные вину отрицают. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для того, чтобы Сенцова освободили, "должны созреть условия".