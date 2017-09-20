Плач над городом

"Сначала сильно затрясся пол, как будто рядом проезжал какой-то гигантский грузовик. Потом заходили ходуном стены, люстра закачалась, и начали падать стулья, посуда и шкафы. Убегая из дома, я услышал раздающийся над городом вой тысяч собак". Так описывает один из очевидцев начало самого сильного за последние 32 года землетрясения в центральной Мексике, случившегося вчера во второй половине дня по местному времени. Погибли не менее 250 человек, сколько еще живых и мертвых остаются под завалами – неизвестно.

В Мехико и других городах и деревнях центра страны спасатели продолжают искать выживших под обломками сотен обрушившихся строений. Эпицентр двух подземных толчков магнитудой в 7,1 и 6,2 находился на юго-востоке от столицы, в 55 километрах от исторического города Пуэбла (здесь, в частности, проходили съемки большей части фильма "Фрида" 2002 года с Сальмой Хайек в главной роли, о жизни Фриды Кало).

"Мы обедали всей нашей большой семьей, когда случился первый подземный толчок. Совсем недавно было уже одно сильное землетрясение, 7 сентября, когда почти 60 человек погибли. И, главное, только что закончились наши ежегодные учения по действиям в чрезвычайной ситуации, мы все тут к этому очень серьезно относимся. Поэтому никто поверить не мог сначала, что все это не какой-то дикий розыгрыш. Дом у родственников, где мы находились, частный, старый, мы были уверены, что он выстоит, но, конечно, все побежали к выходу. Электричество через несколько секунд отключилось, но на улице было еще светло. Все жители окрестных домов также выбегали наружу. У нас все всегда готовы к такому, держат у входной двери специальные сумки с самым необходимым – документы, вода, еда, лекарства, фонари, и так далее. Так что вся улица через пару минут напоминала зал в аэропорту – куча нервных людей с сумками и чемоданами, которые напряженно ждали развития событий. Как обычно – дети и женщины плачут, мужчины кричат…

Собаки по всей округе выли страшно! В Мехико очень многие держат собак, и они всегда в таких случаях очень громко воют и лают. А потом вдалеке, сразу в нескольких местах, начали подниматься столбы дыма, занялись пожары. Бензоколонка вдалеке взорвалась. Никакой связи не было. Моя двоюродная сестра с мужем сразу сели в машину и решили добираться домой. Потом я узнал, что их квартира не обрушилась, но жить там сейчас нельзя, всё в трещинах, трубы прорваны, вода, мебель в щепки. Слава богу, никто из них, из моей семьи и близких друзей, не погиб и даже не ранен. Но в целом ущерб очень велик, много домов рухнули. Сейчас коммуникации и связь начинают восстанавливать, спасатели работают. Будут еще и найденные живые, и мертвые, я уверен, - рассказывает живущий в Мехико историк и этнограф из Национального музея антропологии Мексики Хорхе Арчер.

Президент страны Энрике Пенья Ньето ввел в центральных штатах Мексики режим чрезвычайного положения. Он заявил, что только под обломками начальной школы в Мехико, рухнувшей из-за землетрясения, уже найдены тела 22 детей, добавив, что, по меньшей мере, еще 30 детей в столице по-прежнему отсутствовали дома во вторник вечером. "Мы столкнулись с новой катастрофой национального масштаба", - отметил Пенья Ньето в специальном обращении к гражданам.

На улицах "Большого Мехико", агломерации с населением почти в 25 миллионов человек, где сейчас наступила ночь, тысячи спасателей и военных разбирают завалы и выкрикивают имена тех, кто уже спасен и кого не смогли найти. Временами объявляются "минуты тишины". Очень многие люди были ранены осколками разбившихся стекол многоэтажных домов, поваленными столбами и линиями электропередач, и в целом в результате общей паники. Не работает общественный транспорт. Утром в среду без электроэнергии в центральной Мексике оставались не менее 5 миллионов человек. Все государственные и частные школы в Мехико и других штатах страны, пострадавших от землетрясения, остаются закрытыми.

Катастрофа во вторник произошла в годовщину разрушительного землетрясения, которое погубило тысячи людей в Мехико в 1985 году. За несколько часов до землетрясения 19 сентября очень многие мексиканцы участвовали в проводимых с тех пор ежегодно специальных учениях (о которых и говорил Хорхе Арчер) и траурных мероприятиях в память о погибших 32 года назад.

В результате вчерашнего землетрясения проснулся расположенный рядом со столицей вулкан Попокатепетль, на склоне которого рухнула располагавшаяся здесь церковь, в которой в этот момент шла служба. Погибли как минимум 15 находившихся в церкви человек. Пока Попокатепетль лишь выбрасывает сильные столбы дыма, однако сейсмологи уже присвоили ему высший, "красный" уровень опасности.