Число жертв землетрясения в Мексике превысило сто человек

Число погибших в результате землетрясения в Мексике превысило сто человек, сообщило в ночь на среду агентство Associated Press.

В столице страны Мехико обрушилось более сорока зданий, среди которых – школа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что под ее завалами обнаружены тела 22 человек, большинство из них – дети.

Общее число жертв второго землетрясения в Мексике за последний месяц, по данным на утро среды, составляет как минимум 149 человек. В стране введено чрезвычайное положение; разборами завалов занимаются спасатели, военные и волонтеры.