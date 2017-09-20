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"Нафтогаз" подала в Гаагу иск к России из-за своих активов в Крыму

Офис "Нафтогаз" в Киеве, архивное фото

Украинская компания "Нафтогаз" подала к России иск в гаагский Третейский суд, требуя пять миллиардов долларов за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

В официальном пресс-релизе, опубликованном в среду, говорится, что соответчиками по иску являются шесть компаний, входящих в "Нафтогаз".

Представлять интересы украинской корпорации будет компания Covington & Burling LLP, которая ранее занималась защитой интересов акционеров и инвесторов ЮКОСа, сообщает ТАСС.

Решения по исковому заявлению "Нафтогаз" ожидает к концу 2018 года. О намерении добиваться от Москвы компенсации в компании заявили в начале 2016-го.

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