"Нафтогаз" подала в Гаагу иск к России из-за своих активов в Крыму

Украинская компания "Нафтогаз" подала к России иск в гаагский Третейский суд, требуя пять миллиардов долларов за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

В официальном пресс-релизе, опубликованном в среду, говорится, что соответчиками по иску являются шесть компаний, входящих в "Нафтогаз".

Представлять интересы украинской корпорации будет компания Covington & Burling LLP, которая ранее занималась защитой интересов акционеров и инвесторов ЮКОСа, сообщает ТАСС.

Решения по исковому заявлению "Нафтогаз" ожидает к концу 2018 года. О намерении добиваться от Москвы компенсации в компании заявили в начале 2016-го.